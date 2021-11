De theaterbranche haalt opgelucht adem nu er geen nieuwe coronamaatregelen voor theaters gaan gelden. Theaters kunnen de komende tijd nog steeds met een volle capaciteit hun voorstellingen laten doorgaan. Bestaande maatregelen, zoals het tonen van een coronatoegangsbewijs, blijven wel gelden.

"We zitten vlak voor de première van Titanic en hebben keihard gewerkt met iedereen", zegt Hans Cornelissen, artistiek directeur van De Graaf & Cornelissen Entertainment. "Dus het is echt een enorme opluchting." Vooral omdat de branche al zo hard getroffen is, zegt hij.

Hoewel hij opgelucht is, vindt hij het "een logische gang van zaken". Het is immers veilig om naar een voorstelling te gaan stelt hij, aangezien coronatoegangsbewijzen hier goed worden gecontroleerd en iedereen kan zitten. Daar sluiten Boris van der Ham, de voorzitter van de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP), directeur Siebe Weide van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en een woordvoerder van Stage Entertainment zich bij aan.

Hoewel er dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie geen nieuwe maatregelen werden aangekondigd voor de theaterbranche, kunnen de verder aangescherpte regels volgens Weide wel invloed hebben op de kaartverkoop. "Tot nu toe zijn mensen voorzichtig en niet snel gekomen. Misschien wordt dat erger." Dat zegt ook Cornelissen. "Het is een soort slecht signaal. We moeten toch weer ons best doen om het publiek te veroveren."

Daarnaast denkt Weide dat er altijd nog nieuwe maatregelen voor de branche kunnen volgen. Op 12 november wordt de situatie opnieuw beoordeeld. "Het is een onzekere situatie voor theaterland."