Nederlandse kunst- en cultuurbeoefenaars, zoals toneelverenigingen, moeten vanaf aanstaande vrijdag een coronapas gaan vragen aan hun bezoekers. Dat geldt ook voor musea. Een woordvoerder van de Museumvereniging laat desgevraagd aan NU.nl weten dat musea hierdoor wel met extra kosten worden opgezadeld.

"Bezoek aan musea was en is veilig. We begrijpen dat de overheid corona wil indammen en daarom met de nieuwe maatregelen komt. Voor musea betekent het invoeren van de coronapas extra kosten, terwijl ze nog steeds veel minder bezoekers en inkomsten hebben dan voor corona", aldus de woordvoerder.

Om de pas te controleren, zullen waarschijnlijk extra mensen moeten worden ingezet. "Dat maakt het des te belangrijker dat er nu snel een concreet herstelplan komt voor de culturele sector, waarmee musea de crisis kunnen doorkomen, zodat zij overal in Nederland kwaliteit aan bezoekers kunnen blijven bieden."

Demissionair minister-president Mark Rutte kondigde dinsdagavond in een persconferentie aan dat het toegangsbewijs moet worden gevraagd aan bezoekers van achttien jaar en ouder.

Door het verplichten van het toegangsbewijs hoeven de bezoekers geen mondkapje te dragen.