Anderhalvemetersamenleving, coronaveilig, Covid, knuffelcontact, superverspreider, testsamenleving en viruswappie zijn nieuwkomers in de 16e editie van de Dikke van Dale, het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal. De aankomende editie, die volgend jaar verschijnt, bevat vele duizenden nieuwe woorden.

Veel van die woorden hebben te maken met andere actuele onderwerpen zoals klimaat, inclusiviteit of sociale media.

Behalve nieuwe woorden staan er ook ruim 10.000 nieuwe uitdrukkingen, spreekwoorden en vaste verbindingen in de drie dikke boeken. De definitie van elk woord is gemoderniseerd. Volgens de uitgever laten de vele nieuwe woorden en toepassingen zien dat de taal meeverandert met de samenleving. In de nieuwe Dikke Van Dale zijn geen woorden geschrapt.

Vanwege het jubileum bevat de nieuwe editie 150 taalverhalen over 150 jaar Nederlands. De taalverhalen zijn geïllustreerd met tijdlijnen, kaarten, oude woordenboekartikelen en taalweetjes. De drie boeken hebben voor het eerst kleur: bij vijfhonderd lastig uit te leggen woorden staan illustraties in kleur die de uitleg moeten verduidelijken.

De tot nu toe laatste editie van de Dikke van Dale dateert van 2015. Johan Hendrik van Dale uit het Zeeuws-Vlaamse Sluis verbond 150 jaar geleden zijn naam aan het woordenboek. Hij had een eerder woordenboek herzien en enorm uitgebreid.