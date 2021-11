Een aantal bekende internationale en Nederlandse auteurs werkt mee aan een boek over de kunstwerken in het Mauritshuis in Den Haag, dat in januari verschijnt ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van het museum. Onder anderen Isabel Allende, Margaret Atwood en Nicci French vertellen in Pennen over Penselen wat een bepaald werk in het museum aan de Hofvijver voor ze betekent.

Ook Arnon Grunberg, Murat Isik, Hilary Mantel, Cees Nooteboom, Donna Tartt, Tommy Wieringa en Adriaan van Dis verlenen hun medewerking.

De presentatie op 20 januari is de aftrap van een feestjaar dat zal eindigen met een bijzondere uitsmijter. Tien schilderijen uit de beroemde The Frick Collection in New York worden voor het eerst uitgeleend, een gevolg van een verbouwing waardoor ze toch van de muur moesten.

Onder de werken is een zelfportret van Rembrandt uit 1658. "De schilder heeft zichzelf in zijn leven vele malen vereeuwigd, maar dit zelfportret wordt door kenners als een van de allerbeste beoordeeld", aldus een zegsman van het Mauritshuis.

Het Mauritshuis legt ook de eigen collectie voor aan hedendaagse fotografen, met het verzoek daar op een eigen manier mee aan de slag te gaan. De resultaten zijn in de zomer in alle zalen te zien. Fotografen die meewerken zijn onder anderen Anton Corbijn, Rineke Dijkstra, Kadir van Lohuizen, Vincent Mentzel en Erwin Olaf.