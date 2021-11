Herman Koch en Michiel Romeyn hebben maandag het kort geding gewonnen tegen de uitgeverij die zonder hun medewerking een encyclopedie over Jiskefet wil uitbrengen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat Noblesse Uitgevers alle exemplaren van het boek moet voorzien van een sticker die duidelijk maakt dat er tussen de encyclopedie en de Jiskefet-makers geen enkele band bestaat.

De uitgeverij moet een dwangsom van 5.000 euro betalen voor iedere dag dat zij hier niet aan voldoet.

Koch en Romeyn, die tussen 1990 en 2005 samen met Kees Prins furore maakten met het absurdistische VPRO-programma Jiskefet, beroepen zich in het nieuwe kort geding op het merkrecht. Twee jaar geleden is Jiskefet ook als merk geregistreerd, onder meer met het oog op de uitgave van boeken.

De Jiskefet-acteurs claimen nu dat de encyclopedie expliciet moet vermelden dat het niet in samenwerking met hen is gemaakt. Op de achterflap staat al wel vermeld dat het boek ongeautoriseerd is.

Het liefst zouden Koch en Romeyn de uitgave van de encyclopedie helemaal voorkomen, laat hun advocaat Onno Hennis desgevraagd weten. "Met name om de manier waarop dit boek tot stand is gekomen. Ze zijn niet betrokken bij het proces en hebben ook geen inzage gekregen."