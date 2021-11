Luizenmoeder-acteur Rop Verheijen en Kees & Co-actrice Tina de Bruin gaan in het voorjaar samen het theater in. Het tweetal is vanaf februari te zien in de nieuwe muzikale komedie Volkstuin Complex. Dat maakte Bos Theaterproducties maandag bekend.

Ricky Koole (Hij Gelooft in Mij) en Daniel Cornelissen (Showponies) maken de cast compleet. In de loop van de tour zal De Bruin haar rol delen met Rian Gerritsen (De Luizenmoeder).

In Volkstuin Complex blijkt de volkstuin "niet zozeer een groene idylle maar een arena waar emoties worden omgewoeld, vriendschappen gesnoeid en liefdes in de knop gebroken". Nieuwkomer Miranda komt hier na haar scheiding in alle rust een nieuw boek schrijven. Ze wordt direct opgemerkt door de andere tuinders, die meer met elkaar uitwisselen dan alleen zaden en stekjes.

De voorstelling is van eind februari tot half juli door heel Nederland te zien. Marije Gubbels tekent voor de regie en het script is geschreven door Jibbe Willems. De première van Volkstuin Complex is op 20 maart 2022 in het DeLaMar Theater in Amsterdam.