De musical Soldaat van Oranje wordt elf jaar na de première met drie maanden verlengd, meldt producent New Productions zaterdag.

De langstlopende musical uit de Nederlandse geschiedenis ging elf jaar geleden in de TheaterHangaar in Katwijk in première. Zaterdag werd het jubileum gevierd met twee jubileumvoorstellingen.

De voorstelling, die over het leven van verzetsheld Erik Hazelhoff gaat, wordt beschouwd als de succesvolste musical in de Nederlandse geschiedenis.

Volgens de producent werd het tienjarige jubileum vorig jaar, net als dit jaar, niet groots gevierd vanwege de coronamaatregelen. Producent Fred Boot vindt een uitbundige viering "niet gepast".

'Verlenging voelt meer dan surrealistisch'

"We spelen inmiddels weer een maand en we kunnen vandaag, op onze elfde verjaardag, bekendmaken dat we onze speelperiode met drie maanden verlengen. Dat voelt meer dan surrealistisch na de bizarre afgelopen anderhalf jaar", zegt Boot over de verlenging van drie maanden.

Begin maart 2020 werd Soldaat van Oranje stopgezet vanwege de invoering van de coronamaatregelen. Na zes maanden werd de musical weer opgevoerd. In september kwam de musical opnieuw stil te liggen vanwege coronabesmettingen in de cast.

In oktober werd de musical weer gepauzeerd. "Het telkens opstarten en weer stilleggen van de productie en het keer op keer omboeken van tickets is noch voor onze medewerkers noch voor ons publiek een situatie die vol te houden is", staat op de website van de musical.

Ruim drie miljoen keer bezocht

Na de maatregelen besloot de productiemaatschappij alle voorstellingen tot 11 november 2020 te annuleren.

In augustus werd de productie bekroond met de Musical Award Publieksprijs voor favoriete origineel Nederlandse musical aller tijden. Sinds de première op 30 oktober 2010 zagen meer dan 3,1 miljoen mensen de voorstelling. De speelperiode is tot en met maart 2022.