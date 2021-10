Matthew Perry heeft getekend voor het schrijven van een autobiografie, meldt Deadline. De Friends-acteur schrijft hierin vooral over zijn verslaving en hoe deze tot stand is gekomen.

De biografie wordt omschreven als een "openhartig en zelfbewust boek" met de "kenmerkende humor" van Perry. "Hij vertelt hierin gedetailleerd over zijn levenslange strijd met de ziekte en wat die heeft aangewakkerd, ondanks dat het erop leek alsof er niets in zijn leven ontbrak."

Ook gaat Perry (52) in op zijn tijd in Friends en geeft hij een uitgebreid kijkje achter de schermen van de serie.

De acteur is de eerste ster uit de populaire sitcom die een biografie uitbrengt. Naar verluidt krijgt hij zo'n 5 miljoen dollar (ruim 4 miljoen euro) voor zijn eigen boek. Naar verwachting verschijnt de nog titelloze biografie in de herfst van 2022.

Perry speelde in Friends de sarcastische grappenmaker Chandler Bing. Vanaf eind jaren negentig - toen het succes van Friends op zijn hoogtepunt was - belandde Perry twee keer in een afkickkliniek, eerst met een verslaving aan de pijnstiller vicodin en later omdat hij verslaafd was aan opiaten, amfetaminen en alcohol.

Een paar jaar geleden maakte de acteur het toneelstuk The End Of Longing over zijn strijd tegen verslavingen.