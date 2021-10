Herman Koch en Michiel Romeyn zetten maandag het kort geding voort tegen de uitgeverij die zonder hun medewerking een encyclopedie over hun tv-creatie Jiskefet wil uitbrengen. De tv-makers zijn het niet eens met de totstandkoming van de encyclopedie, waar zij niet bij zijn betrokken, en willen voorkomen dat de uitgever het naslagwerk uitbrengt in de vorm waarin het nu is gemaakt.

Dat willen ze voorkomen middels een sticker op de kaft die duidelijk maakt dat er tussen het boek en de makers van Jiskefet geen enkele band bestaat. Als de uitgeverij zich daar niet aan houdt, hangt er een dwangsom van 10 duizend euro boven hun hoofd. Dat laat de advocaat van de uitgeverij weten.

Koch en Romeyn, die tussen 1990 en 2005 furore maakten met het absurdistische VPRO-programma Jiskefet, beroepen zich in het nieuwe kort geding op het merkrecht. Twee jaar geleden is Jiskefet ook als merk geregistreerd, onder meer voor het uitgeven van boeken. Zij claimen nu dat de encyclopedie, waar op de achterflap al staat vermeld dat het boek ongeautoriseerd is, expliciet moet vermelden dat het niet met hun samenwerking is gemaakt.

Een advocaat van de uitgeverij van het boek zegt de vorderingen van Koch en Romeyn complex te vinden. "Dit is een schending van het vrije woord en vrijheid van meningsuiting", aldus Brigitte Spiegeler. "Het kan niet zo zijn met het inroepen van het merkrecht dat je andere mensen kan verbieden om ergens over te schrijven. Dat betekent dat een boek over Coca Cola met de naam van het frisdrank in de titel ook niet zou kunnen."

Niet eens met totstandkoming van encyclopedie

Het liefst zouden de tv-makers de uitgave van de encyclopedie helemaal voorkomen, laat hun advocaat Onno Hennis desgevraagd weten. "Met name om de manier waarop dit boek tot stand is gekomen. Dat ze niet betrokken zijn bij het proces en ook geen inzage kregen." Koch en Romeyn overwegen daarom een bodemprocedure te starten na het kort geding. Daarmee wil het duo een principieel oordeel van een rechter of de totstandkoming en de inhoud van de encyclopedie in strijd zijn met de wet. Zo worden volgens de heren onder meer zonder toestemming hun portretrechten gebruikt en zijn er mogelijk andere inbreuken op het intellectuele eigendom van Jiskefet.

Volgens de advocaat van de uitgeverij staan de eisen van het kort geding "los van de realiteit" en zijn Koch en Romeyn vooral uit op een riante schadevergoeding. Dat de andere partij ook nog van plan is een bodemprocedure te starten, is er volgens Spiegeler "puur op gericht om de uitgeverij kapot te maken".

Het kort geding, dat maandag dient, is een voortzetting van het kort geding van zo'n twee weken geleden, toen het duo via de rechter om inzage in het boek verzocht. Eerder wil de uitgeverij Noblesse uit Nieuw-Vennep dat ondanks herhaalde verzoeken niet geven. Pas onder druk van het kort geding stelde de uitgeverij een aantal kopieën beschikbaar voor inzage, aldus de advocaat van Koch en Romeyn.