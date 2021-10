Jan Rot gaat zijn naar verwachting laatste verjaardag vieren met een muzikale voorstelling in het Luxor Theater in Rotterdam. De ongeneeslijk zieke zanger, componist en tekstschrijver deelt die avond het podium met andere bekende muzikanten en zangers.

"Het feest stond eigenlijk voor mijn 65e gepland, maar dat hebben we dus een jaartje naar voren gehaald. When I'm 64. Ook fijn", zegt Rot in de aankondiging van het feest dat op 2 december moet plaatsvinden. Rots verjaardag is op 25 december, Eerste Kerstdag.

De artiest treedt die avond op met gastartiesten als Herman Finkers, Trijntje Oosterhuis, Lenette van Dongen, Henk Hofstede, Claudia de Breij en Fay Lovsky. Publiek is welkom bij het feest en de kaartverkoop is inmiddels gestart.

Zo'n drie maanden geleden kreeg Rot te horen dat hij uitgezaaide darmkanker heeft en nog ongeveer een jaar te leven heeft. Rot is schrijver van boeken en liedjes en vertaalde de teksten van musicals als Hello Dolly! en Jersey Boys. Ook de teksten van de Nederlandse versie van de rockopera Tommy van The Who zijn van zijn hand.