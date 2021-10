Maxime Meiland heeft voor haar 25e al aardig wat meegemaakt, zo valt te lezen in de biografieën van haar ouders. In gesprek met NU.nl zegt ze te overwegen een boek voor tieners te willen maken.

De biografieën van haar ouders zijn via een eigen opgezette uitgeverij gemaakt en ook dit boek zou bij Osjato uitkomen. Met Jan Dijkgraaf, die Martien en Erica schreef, heeft ze het er een tijd geleden al over gehad.

"Maar nog voordat ik zwanger was. Ik denk wel dat ik bepaalde dingen heb meegemaakt die goed zouden zijn voor de jeugd om te lezen. Dat was mijn motivatie erachter", aldus de 25-jarige Meiland, die onlangs voor de tweede keer moeder is geworden en dochter Claire kreeg toen zij 21 was.

In de boeken van haar ouders staat hoe Meiland een moeilijke jeugd heeft gehad, waarbij ze veel sterke alcohol dronk en een heftig feest organiseerde dat compleet uit de hand liep en waarbij de woning van haar moeder flinke schade opliep. Ze kampte met mentale problemen en ze heeft ook wel eens aan zelfmoord gedacht. "Helaas is er genoeg te vertellen. Je doet het voor een goed doel, voor jongeren die ook zulke dingen meemaken."

Nu dochter Vivé er is, merkt de realityster dat ze eigenlijk geen zin heeft het verleden op te rakelen. "Ik wil juist een beetje up zijn, het is best wel zwaar om dat allemaal weer op te rakelen. Vandaar dat ik dat helemaal opzij heb geschoven. Misschien in de toekomst, ik zou het wel leuk vinden."