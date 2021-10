Erica Renkema laat niets onbesproken in haar biografie Erica, geschreven door Jan Dijkgraaf. Dat kan de familie Meiland veel commentaar opleveren, zoals eerder al gebeurde bij het boek over Martien. Zeker omdat Renkema heel open over haar politieke keuze is en zich negatief uitlaat over hoofddoekjes en de islam. Toch vond ze het belangrijk heel eerlijk te zijn, zegt ze in gesprek met NU.nl.

"Ik ben niet bang voor gezeik. Het is zoals het is. Het is een biografie, dus je moet vertellen wat uit jouw hart komt. Martien zat in het programma van Raven (Boerderij Van Dorst, red.) en vertelde daar dat hij PVV heeft gestemd, daar kwamen toen hele rare reacties op. Terwijl ik denk: dat mag toch?"

"Ik kan het ook onderbouwen en door Pim Fortuyn heb ik toen PVV gestemd, maar nu vind ik dat ze door hun houding niet ver komen. Ze zijn een grote partij maar ze willen niet regeren. Ga nou meedoen. Maar dat doen ze niet." Daarom stemt Erica nu op de Partij voor de Dieren. "Dieren kunnen zich niet verdedigen, dus die stem is altijd goed."

“Mijn familie heeft het boek nog niet gelezen. Het is nu te laat, er liggen er duizenden bij de drukker.”

De realityster vertelt in het boek uitgebreid over haar jeugd en hoe ze Martien ontmoette. Anders dan in Martiens boek komt de familie in Renkema's biografie niet aan het woord: het boek is geheel geschreven vanuit Renkema's visie. Zo vertelt ze hoe feministisch ze is en hoe belangrijk ze de rechten van de vrouw vindt. Ze legt haar ziel bloot.

"Jan (de auteur, red.) had een hele stapel met kaartjes met goede vragen, ook over de periode voor ik Martien leerde kennen, ik was toen achttien. Dat zat wel een beetje in het boek van Martien, maar niet zo uitgebreid. En ik vind het zelf altijd heel boeiend om dingen te weten over mensen die je op televisie ziet, dat je zo iemand een beetje leert kennen. Dat is met dit boek misschien ook wel het geval", aldus de realityster.

De familie heeft het boek op het moment van de boeklancering nog niet gelezen. En dat terwijl iedereen zijn eigen hoofdstuk heeft. "Maar ja, het is mijn visie op hen, dus ja. Ze weten wel hoe ik over hen denk, wat ik hun betere punten vind en hun mindere punten. Maar ze hebben het inderdaad nog niet gelezen, daar zeg je wel wat. Nou ja, het is nu te laat, er liggen er duizenden bij de drukker. Zitten ze volgende week allemaal met Tipp-Ex te corrigeren, haha."

Islamitische vrouwen volgens Renkema 'eeuwig gedoemd kinderen te baren'

Renkema las jaren terug De tweede sekse van Simone de Beauvoir en vat het boek samen in haar biografie: met het ontstaan van landbouw, ruilhandel en geld werden de verschillen tussen man en vrouw groter. Vrouwen kregen een kuisheidsgordel om, mochten niet naar school en kregen daarmee geen rol in de maatschappij. Volgens de realityster gaat bij islamitische gezinnen veel talent verloren omdat de vrouwen nog steeds "eeuwig gedoemd zijn om schoon te maken en kinderen te baren".

Later in haar biografie vertelt Renkema over een situatie waarbij haar dochter Maxime 'hoer' werd genoemd. Citaat: "Dat is toch verschrikkelijk? Gewoon walgelijk! En ze zullen het je in het journaal niet vertellen, maar dat komt echt door Turken en Marokkanen. Die hebben gewoon echt geen respect voor vrouwen en dat wordt ze inderdaad thuis niet bijgebracht. Wat ze wel wordt bijgebracht is dat meisjes zonder hoofddoek allemaal sletten zijn."

'Je kunt niet iedereen tevreden houden'

Hoewel Renkema zich openlijk uitspreekt in het boek, zal de vaste kijker van Chateau Meiland de uitspraken niet herkennen uit de serie. Toen ze zich in het boek Martien ook al eens uitsprak tegen het dragen van een hoofddoekje, kreeg ze daar een boze mail over, zegt ze in haar eigen biografie. Aan NU.nl vertelt ze dat dat heel regelmatig gebeurt.

"We krijgen de gekste mailtjes. We zeiden eens in de serie 'lepra' bij een fotomoment, want dan trekt je mond mooi. Daar krijgen we dan berichten over: weet u wel dat lepra een hele erge ziekte is? En dat u hier mensen mee kwetst? Dus dat durven we niet meer te zeggen."

“Daar was ook allemaal commotie over, dan denk je echt: dit meen je niet? Dat is gewoon een wit gebouwtje, met een rieten dak.” Erica Renkema over De Witte School, de naam van de school van haar kleindochter

"Maar je moet ook uitkijken dat je niet te veel naar iedereen gaat luisteren, je kunt niet iedereen tevreden houden. Wij letten er op zich niet zo op, maar Martien had bijvoorbeeld een lamp die Kees heet (een grote vloerlamp in de vorm van een donker jongetje, red.), dat is een slaaf eigenlijk. Dan wordt in productie en montage echt wel nagedacht: hoe ver kunnen we gaan met Kees in beeld en wanneer moet je stoppen?"

Toch vindt Renkema dat het in sommige gevallen wel heel ver gaat: op sociale media vielen mensen over de naam van de school van Maximes dochter Claire, De Witte School. "Daar was ook allemaal commotie over, dan denk je echt: dit meen je niet? Dat is gewoon een wit gebouwtje, met een rieten dak. Het is een hele bekende school in de streek en heet zo omdat het gebouwtje wit is. Als je dat al niet meer mag zeggen, waar gaat het over?"