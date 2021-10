Het toneelstuk Festen keert komend voorjaar terug in de Nederlandse theaters. De hoofdrollen in het stuk, gebaseerd op de gelijknamige Deense filmhit, worden vertolkt door onder anderen Maartje van de Wetering, Peter Heerschop en Viggo Waas. Voor Waas markeert de voorstelling de eerste grote tournee na zijn herseninfarct eerder dit jaar.

Andere rollen worden gespeeld door Han Römer, Genio de Groot, Bas Hoeflaak, André Dongelmans, Vincent Croiset en Stephanie Louwrier. De voorstelling is van half februari tot en met half juli door heel Nederland te zien. De première is op 9 maart 2022 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Festen is gebaseerd op de Deense film van regisseur Thomas Vinterberg over een groot familiefeest ter ere van de verjaardag van vader Helge Klingenfeldt. Het feest loopt volledig uit de hand als zoon Christiaan besluit zijn gruwelijke geheimen met het gezelschap te delen. De vaderrol in de nieuwe versie wordt gespeeld door Römer.

In Nederland werd in 2002 ook al een toneelversie gespeeld. Dit stuk werd toen geregisseerd door Willem van de Sande Bakhuyzen, die drie jaar later overleed aan de gevolgen van kanker. De nieuwe versie wordt geregisseerd door Titus Tiel Groenestege.

De kaartverkoop voor de tournee is donderdag van start gegaan.