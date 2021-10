Het boek Ziek gelukkig van de overleden RTL Boulevard-verslaggever Ruud ten Wolde is binnengekomen op de eerste plek van de Bestseller 60, blijkt uit de wekelijkse bestsellerlijst van stichting CPNB. Hoeveel exemplaren er van een boek zijn verkocht, wordt niet gemeld.

Ten Wolde overleed twee weken geleden op 29-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij was op sociale media heel open over zijn ziekte en zijn behandelingen. Ten Wolde schreef in de afgelopen jaren het boek Ziek gelukkig, dat vorige week verscheen.

De familie en vrienden van Ten Wolde zijn deze week een online campagne gestart en vragen lezers die het boek hebben gekocht een stem uit te brengen voor de NS Publieksprijs. Het boek staat niet op de lijst met genomineerden, maar stemmers hebben wel de mogelijkheid om een eigen keuze in te vullen.

Volgens het CPNB is dit toegestaan, mits het gaat om een boek dat oorspronkelijk in het Nederlands is verschenen. Het lobbyen voor een andere keuze dan de genomineerden heeft soms effect. In 2005 won de nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling op deze manier de NS Publieksprijs. Het lukte schrijver Frank Krake in 2018 om met zijn boek De laatste getuige bij de laatste zes boeken te belanden, dankzij een intensieve campagne die hij voerde.

Gemiddeld worden er zo'n 160.000 stemmen voor de NS Publieksprijs uitgebracht. Stemmen kan nog tot woensdagavond 17 november via de website. De nominaties werden eind vorige week bekendgemaakt.