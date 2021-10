Sara Kroos en Alex Klaasen hebben maandagavond de Poelifinario gekregen, de prijs voor de indrukwekkendste cabaretshow van de afgelopen seizoenen. Kroos won de prijs in de categorie entertainment en Klaasen in de categorie engagement.

Sara Kroos (Verte) en Rundfunk (Todesangstschrei) waren genomineerd in de eerstgenoemde categorie. Claudia de Breij (Oudejaarsconference 2019), Alex Klaasen (Showponies 2) en het duo Patrick Nederkoorn en Jan Beuving (De Andere Oudejaars) streden tegen elkaar in de andere categorie.

De genomineerde voor de kleinkunstcategorie werd direct de winnaar. Die prijs ging naar Elke Vierveijzer met het programma Lucht. Nina de la Parra won de Neerlands Hoop, de prijs voor de meest veelbelovende theatermaker. Zij was samen met Kasper van der Laan en Grof Geschud genomineerd.

De cabaretprijzen werden in 2020 niet uitgereikt vanwege de coronacrisis. De nominaties van dit jaar golden daarom voor de theaterseizoenen 2019/2020 en 2020/2021. De awards werden uitgereikt tijdens het cabaretfestival PEPER in Diligentia in Den Haag.