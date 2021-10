De populaire kinderboekenreeks Mees Kees krijgt na zes bioscoopfilms ook een versie in het theater. De musical Mees Kees op Kamp gaat in het najaar van 2022 in première, maakt producent STENT Producties woensdag bekend.

De musical is een bewerking van het vierde Mees Kees-boek dat in 2009 verscheen. Auteur Mirjam Oldenhave zal nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van de voorstelling.

Oldenhave schreef in totaal elf boeken over basisschooldocent Mees Kees, plus een kinderboekenweekgeschenk. Er werden ook vijf films gemaakt en een televisieserie die op AVROTROS werd uitgezonden.

In de films en serie speelden Willem Voogd en Leendert de Ridder de hoofdrol van Mees Kees. Ook onder anderen Sanne Wallis de Vries en Cas Jansen zijn daarin te zien. Voor de musical wordt momenteel een geheel nieuwe cast gezocht.

Het script van Mees Kees op Kamp wordt geschreven door Allard Blom, Martin Michel neemt de regie op zich en de muziek wordt geproduceerd door Marnix Wetzer. De première vindt in het najaar van 2022 plaats.