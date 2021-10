De Jan Wolkers Prijs, de prijs voor het beste natuurboek, gaat dit jaar naar De ontdekking van de natuur van Hans Mulder. De prijs is zondagochtend uitgereikt tijdens een live-uitzending van het radioprogramma Vroege Vogels vanuit de Hortus botanicus in Leiden.

De ontdekking van de natuur bestaat uit twintig verhalen over hoe de kijk op de natuur door de eeuwen heen is veranderd. Juryvoorzitter Jean-Pierre Geelen noemde de winnaar een rasverteller. "Mulder schrijft toegankelijk en weet de lezer zo een boek lang bij de les te houden - geholpen door vleugjes ironie en een riante verzameling illustraties en klassieke prenten", aldus Geelen.

"Ik ben niet alleen blij en trots, maar ook verbijsterd", reageert Mulder. "Ik vind het zo fantastisch, ik was al zo blij dat ik op de shortlist terechtkwam." In De ontdekking van de natuur schrijft Mulder in twintig rijk geïllustreerde verhalen over onder meer vogels, insecten, bacteriën en draken. Hij gaat daarbij in op studies vanaf de vroege zestiende eeuw.

Mulder overweegt een vervolg te schrijven. Dat wordt mogelijk een boek over nuttige dieren en de onderwaterwereld, waar hij in zijn prijswinnende boek nog geen aandacht aan heeft besteed.

Er waren nog vier boeken genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs. De prijs is een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant. De winnaar krijgt 5.000 euro en een tekening van Siegfried Woldhek. De jury bestaat uit Karina Wolkers (weduwe van de in 2007 overleden Jan Wolkers), Allard Stapel (Wereld Natuur Fonds), Geelen (de Volkskrant) en Daniel Gulpers (Vroege Vogels).

Meer dan 130 boeken die tussen 1 juni 2020 en 1 juni dit jaar zijn verschenen, zijn voor deze negende editie ingezonden. Het gaat om veldgidsen, monografieën, kinderboeken, poëziebundels, naslagwerken en romans. Vorig jaar won Valerie Trouet met Wat bomen ons vertellen. In 2019 won Marente de Moor de prijs met Foon en in 2018 was dat Menno Schilthuizen met het boek Darwin in de stad.