Onder meer Martien van Jan Dijkgraaf, Ik ga leven van Lale Gül en Bonuskind van Saskia Noort maken dit jaar kans op de NS Publieksprijs. Dat geldt ook voor Derksen van Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman, Opgewekt naar de eindstreep van Hendrik Groen en Wen er maar aan van Maike Meijer. Dat is woensdagavond bekendgemaakt in de uitzending van talkshow Khalid & Sophie.

Deze zes boeken zijn in het afgelopen jaar het meest verkocht en zijn daarom automatisch genomineerd voor de prijs.

Van Egmond en Groen hebben al meerdere keren de NS Publieksprijs gewonnen. Van Egmond won de prijs in 2013 met Gijp, in 2014 met Kieft en in 2017 met De wereld volgens Gijp. Hendrik Groen (het pseudoniem van Peter de Smet) heeft de award twee keer gewonnen: in 2016 met Pogingen iets van het leven te maken en in 2018 met Zolang er leven is. Noort was zes keer eerder genomineerd, maar heeft die nominaties niet verzilverd.

Lezers kunnen tot en met woensdag 17 november stemmen op een van de genomineerde boeken of een ander boek naar keuze. Het is daardoor mogelijk dat een andere titel dan de genoemde zes de prijs wint. De winnaar wordt op 17 november bekendgemaakt in de uitzending van het televisieprogramma M.

Vorig jaar werden 159.000 stemmen uitgebracht en werd De meeste mensen deugen van Rutger Bregman uitgeroepen tot favoriete boek. De NS Publieksprijs bestaat uit een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van 7.500 euro en een jaar lang gratis eersteklas reizen met de trein.