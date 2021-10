Angela Schijf krijgt een van de hoofdrollen in Dagboek van een Herdershond, de musicalversie van de bekroonde KRO-serie die tussen 1978 en 1980 liep. De actrice staat met deze rol na ruim twintig jaar weer op het musicalpodium.

Schijf speelt de rol van engelbewaarder, die in de televisieserie alleen als stem te horen was.

"Om het succes van de serie ervaren te hebben, ben ik nèt te jong", vertelt Schijf. "Maar de titel gonst, ook in mijn generatie. Nu komt er dat spektakelstuk en wat heb ik zin om daar deel van uit te maken. Om, na meer dan twintig jaar, weer eens een musical te doen. En dan nog wel als een geestige, vrijdenkende engel met collega's waar ik me op verheug, in mijn geliefde Maastricht."

De actrice is te zien naast onder anderen Joes Brauers, Suzan Seegers en Anne-Mieke Ruyten. Schijf speelde in 2000 de hoofdrol in de musical 42nd Street en ontving voor haar rol een Musical Award.

Dagboek van een Herdershond gaat over de jonge en naïeve parochiepriester Erik Odekerke die toetreedt tot de gemeente Geleen, waar het leven door de opkomst van de steenkolenmijnen steeds meer onder druk komt te staan.

De door Albert Verlinde geproduceerde voorstelling gaat in mei 2022 in première in het MECC in Maastricht.