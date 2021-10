Anne Goscinny, dochter van de beroemde Franse stripscenarist René Goscinny, heeft dit weekend tegen het Duitse tijdschrift Der Spiegel de vondst onthuld van schetsen voor een onvoltooid Asterix-stripboek.

Dochter Anne had het scenario voor het nooit voltooide boek, dat Goscinny op een typemachine had uitgewerkt, aangetroffen in de familiearchieven. Het zou gaan om twintig bladzijden, ongeveer de helft van een album, dat als Asterix in het circus had moeten verschijnen. Door de dood van René Goscinny in 1977 kwam het daar niet meer van.

Anne Goscinny sluit niet uit dat het stripboek nog postuum verschijnt, net als in 1979 gebeurde met het wel voltooide Asterix en de Belgen. Het album afmaken zou wel een "zeer gecompliceerde onderneming" zijn, zei Goscinny tegen Der Spiegel. "Maar op een dag zullen we het proberen. Het zou een buitengewoon avontuur zijn."

René Goscinny creëerde Asterix in 1959 met stripscenarist en illustrator Albert Uderzo, die vorig jaar overleed. De avonturen van de onverschrokken Galliër zijn wereldwijd honderden miljoenen keren over de toonbank gegaan.