De musea in Wenen zijn klaar met het censureren van naakt op social media als Instagram en TikTok en maken daarom een bijzondere overstap naar OnlyFans. Kunstwerken met naakt erin worden nu op dat platform getoond.

Op OnlyFans is vrijwel alles toegestaan, gebruikers kunnen zelfs geld verdienen met pornografische beelden. Een reden voor musea in de Oostenrijkse hoofdstad om OnlyFans te gaan gebruiken.

Het Albertina Museum in Wenen werd in juli van TikTok gebannen nadat het een halve vrouwelijke borst toonde middels het werk van de Japanse fotograaf Nobuyoshi Araki. Vorig jaar moest het museum ook een nieuw Instagram-account aanmaken omdat een schilderij van Peter Paul Rubens te veel ongewenst naakt vertoonde, en het account van het Albertina werd verwijderd.

Ook het Natuurhistorisch Museum uit Wenen zat een tijdje zonder Facebook omdat het museum een foto van de Venus van Willendorf, een zeer oud beeldje, op het sociale kanaal plaatste.

Alleen nog teasers op bekende sociale media

De musea hebben samen uitgezocht welke beelden precies wel en niet getoond mogen worden op Facebook, Instagram en TikTok. Op die manier kunnen ze teasers maken en doorverwijzen naar OnlyFans. Voor een laag geldbedrag kan je daar dan alle (naakt)werken van de Weense musea bewonderen.

"We kunnen nog wel zonder naakt gaan werken, maar deze kunstwerken zijn te belangrijk voor Wenen", zegt een woordvoerder van de toeristische sector in Wenen tegen The Guardian. "Het is tegenwoordig onmogelijk geworden om naakt gebruiken op sociale media. Het is heel frustrerend en oneerlijk als je een iconisch werk als een zelfportret van Schiele uit 1910 niet kan gebruiken in de online promotie van onze musea."