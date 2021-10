De tentoonstelling over Bassie & Adriaan is op 24 oktober voor het laatst te zien in Museum Vlaardingen, zo maakt het museum vrijdag bekend.

De expositie, die eind vorig jaar werd geopend, belicht het werk en leven van de broers Bas (85) en Aad (78)van Toor en heet Een schat aan herinneringen. De tentoonstelling is ingedeeld in drie thema's: hun beginjaren als acrobatenduo The Crocksons, hun ruim twee decennia met het Circus Bassie & Adriaan en hun succesvolle televisiecarrière.

Er zijn onder meer vele rekwisieten uit de series te zien zoals de Griekse Steen, de schatkist en de kroon. Tot nu toe werd de expositie bezocht door ruim 12.000 mensen.

Door de coronacrisis mocht elke dag maar een beperkt aantal bezoekers de collectie zien. Ook was het museum langere tijd gesloten.