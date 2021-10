André van Duin wilde aanvankelijk niet in de serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen spelen, zo vertelt hij in de maandag verschenen biografie Gewoon André. Ook staat Van Duin na het overlijden van zijn echtgenoot Martin Elferink weer open voor een relatie. NU.nl zet een aantal opvallende passages uit het boek van presentator Bert Kuizenga op een rij.

Van Duin verbaast zich erover dat iedereen hem mag. In tegenstelling tot veel bekende collega's ontvangt Van Duin nauwelijks kritiek of negatieve berichten op sociale media.

"Mensen vinden mij nooit een enorme eikel. Ik denk daar weleens over na. Het kan toch niet zo zijn dat zeventien miljoen mensen mij leuk vinden? Een paar mensen moeten sowieso denken: nou, die Van Duin is verschrikkelijk! Maar ik lees het zelden. Zelfs mensen op wie ik het persoonlijk niet zo heb, vinden mij tóch leuk."

Hij twijfelde over een rol in de serie over Hendrik Groen. Toen Van Duin voor een rol in de Omroep MAX-verfilming van Het geheime dagboek van Hendrik Groen werd benaderd, was hij eerst allesbehalve enthousiast.

"Die serie werd een martelgang. Hij geloofde er niet in en vond het verschrikkelijk", vertelt Omroep MAX-baas Jan Slagter. "Ik heb André meerdere keren over een drempel moeten duwen en ben hem blijven motiveren. 'Jan, dit gaat hem niet worden. Mensen vinden dit niet leuk', zei André. 'Mensen verwachten van mij dat ik ze aan het lachen maak, dit is te zwaar.' Zelfs bij de première, waarvoor wij ook de pers hadden uitgenodigd, twijfelde hij nog. Terwijl het een fantastische aflevering was." Het gevoel van Van Duin sloeg om toen bleek dat de serie in de smaak viel bij het publiek.

André van Duin en Kees Hulst in Het geheime dagboek van Hendrik Groen. André van Duin en Kees Hulst in Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Foto: Mark de Blok

De opnames voor de serie vielen samen met het ziekbed van zijn echtgenoot. De opnames waren heel zwaar en beladen voor Van Duin. In de serie speelde hij een ernstig zieke man en in het echte leven was zijn echtgenoot ziek.

"Alles wat in de serie gebeurde, sloeg een-op-een op hun situatie thuis", vertelt Tim Oliehoek, die de serie regisseerde. "Het was een regelrechte ramp. Op die begraafplaats (waar een scène werd opgenomen, red.) haalde de werkelijkheid de fictie in. En dat had effect op zijn toneelspel. Het raakte zijn kern en hij brak. André ging kapot van binnen. Om twee uur moest André weg van de set, want om drie uur kreeg Martin de uitslag. Vlak daarvoor moest hij zijn eigen euthanasiescène spelen. Die parallelle wereld was waanzinnig."

Van Duin wil voorlopig blijven doorwerken (en Heel Holland Bakt blijven maken). De komiek, presentator en acteur wordt in februari 75 jaar. Maar aan een pensioen denkt hij nog niet.

"Zeker niet door hoe ik in elkaar zit", vertelt Van Duin. "Ik ga hier toch niet een beetje eenzaam thuiszitten? Sterker nog, het werk houdt me momenteel overeind. Zo kom ik ook weer andere mensen tegen en blijf je een beetje in de belangstelling. Nu heb je een reden om 's morgens op te staan. Ik stop misschien als het lichamelijk echt niet anders kan, omdat ik ziek word of mentaal achteruitga... In ieder geval hoop ik dat ik nog heel lang in de running blijf. Ik blijf gewoon doorgaan met Heel Holland Bakt. Het zijn weliswaar lange opnamedagen, maar verder is het niet heel veel moeite. Tenminste, voorlopig niet."

Van Duin staat open voor een nieuwe liefde. Na het overlijden van zijn echtgenoot staat Van Duin weer open voor een relatie. "Martin is mijn grote liefde. Voor altijd. Hij zit vooraan in mijn gedachten, maar ik vind niet dat ik daarom mijn ogen hoef te sluiten voor iets nieuws."

"Ik moet gewoon iemand tegenkomen, ik zoek het niet op. Dat kan ook niet, want mensen denken toch meteen: daar komt André van Duin binnen."

De biografie Gewoon André is vanaf maandag 18 oktober te koop.