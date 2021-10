Het doek Love is in the Bin van Banksy is donderdagavond geveild voor 18,5 miljoen Britse pond (21,9 miljoen euro). Het werk kwam drie jaar geleden al eens onder de hamer en werd destijds door toedoen van de kunstenaar gedeeltelijk versnipperd. Nog nooit is er op een veiling zoveel voor een werk van Banksy geboden.

Veilinghuis Sotheby's verkocht het in 2018 voor ruim 1 miljoen pond (bijna 1,2 miljoen euro). Kort na het hoogste bod werd het doek echter deels versnipperd door een ingebouwd mechanisme dat in de lijst verborgen zat. Het verscheuren van het werk wordt omschreven als een grap van de kunstenaar. Het was overigens zijn bedoeling om het helemaal te versnipperen, maar dat mislukte.

Love is in the Bin wordt door Alex Branczik van Sotheby's "het ultieme Banksy-werk en een icoon uit de recente kunstgeschiedenis" genoemd. "Toen het zichzelf versnipperde in ons veilinghuis, bracht dat een wereldwijde aandacht teweeg en het wordt sindsdien gezien als een cultuurfenomeen."

Het kunstwerk werd door Banksy op een muur aangebracht. Het is een van zijn bekendste werken.

De ware identiteit van Banksy is niet bekend. De kunstenaar werd beroemd met straatkunst waarin vaak politiek en humor centraal staan.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond dat het werk 16 miljoen pond heeft opgebracht, maar het ging om een bedrag van 18,5 miljoen pond. De informatie is aangepast.