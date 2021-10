Het doek Love is in the Bin, het bekende werk van Banksy dat drie jaar geleden werd onthuld en zichzelf deels vernietigde nadat het op een veiling was verkocht, wordt donderdagavond opnieuw geveild. Verwacht wordt dat er tussen de 4 en 6 miljoen pond (4,6 en 6,9 miljoen euro) voor wordt betaald. Wat maakt het zo bijzonder en kostbaar?

In 2002 werden de straten van Londen door Banksy versierd met graffititekeningen. Op meerdere plekken, waaronder de Waterloo Bridge, maakte de straatartiest een tekening van een meisje met een rode hartjesballon.

Het ontwerp kreeg de titel Girl with Balloon, viel bij veel mensen in de smaak en bleef terugkeren 'in het wild'. Zo maakte Banksy in 2014 een versie waarbij het meisje een hoofddoek draagt, om een Syrische vluchteling uit te beelden, met daarbij de tekst #WithSyria.

De kunstenaar deed dit precies drie jaar nadat het conflict in Syrië was ontstaan. Ook werd er een bijbehorende animatie gemaakt, waarin ook acteur Idris Elba en de zanger van Elbow te horen zijn. Justin Bieber liet een tatoeage van de afbeelding op zijn arm zetten.

Drie jaar later, vlak voor de landelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, werd er een variant op Girl with Balloon gemaakt. Hierbij was de ballon niet rood, maar had die de kleuren van de Britse vlag. Iedere burger die niet op een conservatieve partij zou stemmen, zou van Banksy een print van deze speciale versie krijgen. Maar dat was omkoping, zo werd besloten, en dus moest Banksy zijn aanbod intrekken.

Stunt mislukt op moment suprême

In de loop der jaren werden er prints van het werk geveild. Hoe meer jaren er verstreken en hoe bekender Girl with Balloon werd, hoe meer ervoor werd betaald. In 2018 ging er een unieke print uit 2006 onder de hamer en verwachtten kenners dat er veel voor werd neergelegd.

De strijd ging tussen twee fanatieke bieders, die via de telefoon probeerden elkaar af te troeven. Het winnende bod was ruim 1 miljoen pond (1,2 miljoen euro).

Kort daarna klonk er een alarm in de veilingzaal. Het aanwezige publiek draaide zich om en zag dat het doek deels versnipperd was door een ingebouwd mechanisme dat in de lijst verborgen zat. Een actie van Banksy en uitgevoerd door een assistent, die het apparaat stiekem bediende.

De bedoeling was dat het doek geheel zou worden versnipperd. Banksy zei later dat hij eindeloos had geoefend, maar dat dit de eerste keer was dat zijn stunt mislukte.

De (anonieme) vrouw die net een winnend bod had gedaan besloot de koop alsnog door te zetten. Dat was geen slecht besluit, want de waarde van het werk is daarna alleen maar gestegen. Omdat het verhaal rond de print nu compleet is veranderd, is besloten de titel te veranderen in Love is in the Bin.

Nieuwe stunt niet uitgesloten

Het wordt door Alex Branczik van veilinghuis Sotheby's "het ultieme Banksy-werk en een icoon uit de recente kunstgeschiedenis" genoemd. "Toen het zichzelf versnipperde in ons veilinghuis, bracht dat wereldwijde aandacht teweeg en het wordt sindsdien gezien als een cultuurfenomeen."

Drie jaar later wordt het opnieuw te koop aangeboden. Naar verwachting wordt er minstens vijf keer zo veel voor geboden als tijdens de vorige veelbesproken veiling. Kenners sluiten niet uit dat Banksy opnieuw een stunt uithaalt met het werk. Zo gaat er een theorie rond dat het nu wel volledig wordt vernietigd, of dat de livestream van de veiling wordt gehackt.

Rond 19.00 uur wordt Love is in the Bin geveild en weten we hoeveel miljoenen ervoor worden neergeteld - en of Banksy zijn streken al dan niet is verleerd.