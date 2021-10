De man die schrijfster Lale Gül met de dood bedreigde, heeft van de rechter in Amsterdam twaalf maanden jeugddetentie gekregen waarvan vijf maanden voorwaardelijk, schrijft Het Parool.

Volgens de rechtbank uitte de negentienjarige Oguz Ö. "zeer ernstige bedreigingen", die grote gevolgen hebben gehad voor Gül. "Ze heeft moeten onderduiken en durfde niet meer alleen over straat. Ze is een schrijfster, een vertolker van het vrije woord pur sang."

Ö. werd op 1 april gearresteerd en komt dus binnenkort al vrij. Na zijn vrijlating moet hij zich melden bij een kliniek, waar hij wordt behandeld door een forensisch psychiater voor verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Hij is onder meer gediagnosticeerd met autisme.

De man is door verschillende deskundigen onderzocht, waaruit naar voren komt dat hij "kwetsbaar" is en dat er sprake is van "een begin van een radicaliseringsproces".

Naast de jeugddetentie heeft Ö. een contactverbod gekregen en mag hij geen sociale media gebruiken. Een locatieverbod voor de stad Amsterdam, dat twee weken geleden ook was geëist door de officier van justitie, werd niet opgelegd door de rechtbank.

Gül wordt online bedreigd sinds het verschijnen van haar boek Ik ga leven, waarin ze kritisch schrijft over haar islamitische opvoeding in het Amsterdamse stadsdeel West.