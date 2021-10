Jon Kent, de nieuwe Superman, zal in het nieuwe stripboek in de reeks Superman: Son of Kal-El uit de kast komen als biseksueel. Dat heeft DC Comics maandag op Coming Out Day bekendgemaakt.

Kent is de zoon van de traditionele Superman Clark Kent en Lois Lane. Jon zal in het verhaal een relatie aangaan met Jay Nakamura, een journalist die zich bekommert om het lot van Superman. Nakamura zou net als Kent bovennatuurlijke krachten bezitten.

Schrijver Tom Taylor legde in The New York Times uit dat hij van Superman niet opnieuw een "heteroseksuele witte redder" wilde maken. "Dat zou voelen als een gemiste kans."

"Ik zeg altijd dat iedereen helden verdient en dat iedereen zich in een held moeten kunnen verplaatsen. Daarom ben ik blij dat DC Comics en Warner Bros. dit idee met mij delen", aldus Taylor in een verklaring op de website van DC Comics. "Superman heeft altijd symbool gestaan voor hoop, waarheid en rechtvaardigheid. Vandaag de dag staat zijn personage voor veel meer dan dat."

De schrijvers van Superman hebben overigens steeds vaker een maatschappelijke rol voor de superheld in gedachten. In recente verhalen protesteert Superman tegen de uitzetting van vluchtelingen, schietpartijen op scholen en probeert hij bosbranden als gevolg van klimaatverandering te blussen.

Het stripboek waarin Superman uit de kast komt, Superman: Son of Kal-El #5, verschijnt op 9 november.