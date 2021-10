Een nieuw boek van de in juni overleden Ierse schrijfster Lucinda Riley wordt in de lente van 2022 gepubliceerd, zo maakt haar familie bekend. Het gaat om het boek The Murders at Fleat House.

Riley, die op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker overleed, verkocht miljoenen boeken en is vooral bekend van de populaire Zeven Zussen-reeks.

In het nieuwe boek wordt een moordmysterie op een kostschool in het Engelse Norfolk beschreven. Het landschap waarin Riley zelf woonde is te herkennen in het boek en de school in het boek is geïnspireerd op die van haar eigen kinderen. De schrijfster wilde het boek publiceren nadat de Zeven Zussen-serie was afgerond. Hier is ze zelf niet meer aan toegekomen.

Het boek Atlas: The Story of Pa Salt, het achtste deel van de Zeven Zussen-serie, wordt momenteel door haar zoon Harry Whittaker afgemaakt. Dit boek komt volgens de huidige planning in mei 2023 uit.