Roosmarijn Luyten, onder meer bekend van haar rol in de BNNVARA-serie Dertigers, gaat Rachel Hazes spelen in de voortzetting van de musical Hij Gelooft in Mij. Luyten speelde de rol ook in de vorige productie van de musical over André Hazes.

De actrice staat wederom naast Martijn Fischer, die ook dit keer in de huid van André Hazes kruipt.

Annick Boer (De TV Kantine) speelt in de musical de moeder van Rachel, Friedel van Galen. Rutger de Bekker (Bon Bini Judeska, Prooi) is te zien als Rachels vader Jan en Mark Kraan (De Veroordeling) speelt Tim Griek, muziekproducent en vriend van André.

De cast neemt maandag voor het eerst samen het script door en zal daarna beginnen met de repetities. Hij Gelooft in Mij is vanaf 12 januari in verschillende Nederlandse theaters te zien.

Hij Gelooft in Mij vertelt over het leven van de zanger, door de ogen van zijn vrouw Rachel. De musical is te zien in achttien theaters in Nederland. In 2021 zou Hazes zijn zeventigste verjaardag hebben gevierd. De zanger overleed in september 2004.

De musical trok van 2012 tot 2015 ruim 700.000 bezoekers naar theaters en was ruim achthonderd keer te zien. Onder anderen Chantal Janzen, Elise Schaap en Hadewych Minis namen de rol van Rachel Hazes toen op zich.