Op een veiling in Hongkong is een schilderij van Vincent van Gogh voor omgerekend bijna 7,9 miljoen euro van eigenaar gewisseld, meldt veilinghuis Sotheby's. Het was de eerste keer dat een werk van de Nederlandse kunstschilder (1853-1890) in Azië werd geveild.

Het stilleven van een vaas met gladiolen was afkomstig uit een privécollectie. De nieuwe eigenaar is niet bekendgemaakt.

Sotheby's hield rekening met een maximale prijs van omgerekend 11 miljoen euro.

Van Gogh maakte het schilderij in 1886 kort na zijn aankomst in Parijs. Het was de eerste keer in meer dan twintig jaar dat een bloemstilleven van zijn hand uit deze periode onder de hamer kwam.