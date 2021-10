Regisseur Michiel van Erp gaat het boek Stromboli van schrijfster Saskia Noort verfilmen. Dat hebben producenten Levitate en De Familie vrijdag bekendgemaakt.

Het boek Stromboli vertelt over een pas gescheiden vrouw die voor het eerst alleen op vakantie gaat. Zij heeft zich, om haar ex-man te vergeten, ingeschreven voor een zogenoemde From Fear to Love-cursus op het Italiaanse vulkaaneiland Stromboli.

Onder leiding van een goeroe probeert een gezelschap van getormenteerde zielen weer tot zichzelf te komen.

De cast wordt binnenkort aangekondigd. Het scenario is geschreven door Paula van der Oest (De Slag om de Schelde) en Roos Ouwehand. De opnames gaan in november van start.

Dit wordt na Niemand in de stad de tweede speelfilm voor Van Erp. Eerder werden Noorts boeken De Eetclub, De verbouwing en Terug naar de kust verfilmd. Van het boek Nieuwe buren werd een tv-serie gemaakt.