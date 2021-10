Dat veel mensen sceptisch zijn over het werk van Rasti Rostelli, begrijpt de hypnotiseur wel. Vanaf volgende week staat hij weer in de theaters met een nieuwe show.

"Ik doe dit werk al 38 jaar", vertelt Rostelli, die eigenlijk Roland van den Berg heet, aan NU.nl. "In al die jaren heb ik gemerkt dat mensen het moeilijk vinden om iets te geloven wat ze niet kunnen verklaren of wat niet wetenschappelijk onderbouwd is. Het is soms zo onwaarschijnlijk wat ze zien."

Toch kan in principe iedereen leren hypnotiseren, stelt Rostelli. "Het is gewoon een techniek, maar sommige mensen hebben er meer aanleg voor dan anderen. Andersom geldt: iedereen die dat wil, kan gehypnotiseerd worden. Je kunt iemand niet iets laten doen wat hij niet wil. Als ik bijvoorbeeld tijdens een show zeg: pleeg een bankoverval, gebeurt er iets bij die persoon en wordt hij wakker uit de hypnose."

Door iemand onder hypnose te brengen, kan Rostelli naar eigen zeggen contact maken met diens onderbewustzijn. "In je onderbewustzijn zit heel veel informatie opgeslagen. Als je iemand bijvoorbeeld van het roken wil afhelpen, train je het onderbewustzijn om alle associaties met roken te verbreken."

Tijdens de coronapandemie hielp Rostelli mensen tijdens privésessies en leidde hij een andere hypnotiseur op: Menno Bandini. "Ik heb een jaar lang met hem gewerkt en we gaan nu samen optreden. Dat wordt een wereldprimeur, want nooit eerder stonden twee hypnotiseurs samen op één podium."

Dat is normaal gesproken ook niet nodig, aldus de 65-jarige Rostelli, maar aan het eind van de show gaan de twee een duel aan. "Dat kan per avond verschillend zijn. Het kan zijn dat ik iemand onder hypnose een vrouw laat versieren. Menno probeert dan iemand anders onder hypnose te bewegen om die versierpoging te verstoren. Het publiek mag vervolgens applaudisseren en aan de hand daarvan bepalen we wie het duel wint."