De verlenging van ZODIAC de musical werd met enthousiasme aangekondigd, maar nog geen week later werd bekend dat de stekker uit het project werd getrokken. Dat zorgde voor een heel team aan gedupeerden: meerdere mensen uit de cast en crew, onder wie hoofdrolspeler Bastiaan Ragas, hebben deels of niet betaald gekregen. Ragas en ook producent Peet van Nieuwenhuijsen geven uitleg.

ZODIAC de musical ging in juli in première, vlak nadat de theaters weer open waren gegaan. De voorstelling werd vertoond in de Koepelgevangenis in Breda en speelt zich deels in de lucht af. "Het ging om een enorme investering, van een paar miljoen", vertelt Marco de Koning, die de pr van de musical verzorgde.

"Dat is nogal veel, zeker als je kijkt naar de periode waarin de musical is gemaakt: vol in de coronatijd, waarin er ruimte is voor minder bezoekers. Er was geen rekening gehouden met het grote aantal mensen dat toch niet durfde of wilde komen."

"Vlak na de première kwam de onverwachte vierde coronagolf", aldus Nieuwenhuijsen. "Die had niemand voorzien en sindsdien lopen we achter de feiten aan."

"We hebben een herstelplan geschreven en fondsen en een investeerder betrokken om te kunnen verlengen. Dat was positief en daarom hebben we in overleg de kaartverkoop geopend. Vorige week woensdag kregen we uitsluitsel, wat positief was maar wel minder was dan we nodig hadden. Met de stichting zijn we toen bijeengekomen en hebben we berekeningen gemaakt, waaruit bleek dat het toch geen haalbare kaart zou zijn."

"Het ergste is dat het beeld werd geschept dat het goed ging en dat de musical verlengd werd", vertelt De Koning. "We hoorden dat er wat hobbels op de weg waren, maar dat het allemaal rond was."

Ook Ragas, die in ZODIAC de musical na vijftien jaar weer in een musical zou spelen (hij zou de rol overnemen van René van Kooten, red.), kreeg dat bericht. "Vorige week donderdag kregen we nog een mailtje over de première met de nieuwe cast en vrijdag hoorden we dat we failliet waren. Totaal bizar en onverwachts. Na dat afschuwelijke coronajaar zou ik de hoofdrol in een geweldige productie spelen, maar het afgelopen half jaar heb ik dus voor niks gewerkt en het komende half jaar valt ook weg. Het is afschuwelijk voor het team. Voor sommigen was het hun eerste rol."

De cast van ZODIAC de musical repeteert. De cast van ZODIAC de musical repeteert. Foto: Zodiac

'Van een kale kip kun je niet plukken'

ZODIAC de musical heeft een groot team, met onder anderen acteurs, pr-medewerkers en een technische crew. De Koning en Ragas lopen door het faillissement allebei (een deel van) hun salaris mis.

"De mensen die in dienst zijn worden via het UWV bediend", zegt Van Nieuwenhuijsen. "Voor de zzp'ers zijn helaas geen voorzieningen. Dat is erg wrang. Daarom is het voor de sector ook goed om te kijken hoe hiertegen beter bescherming kan worden geboden."

"Ik heb niet betaald gekregen, maar stappen ga ik niet ondernemen", zegt Ragas. "Van een kale kip kun je niet plukken. En als zelfstandige ben je dan de pineut. Het is pure pech."

"Voor mezelf heb ik er vrede mee, maar ik kan me voorstellen dat andere mensen nog wel stappen gaan ondernemen om dat geld terug te krijgen", aldus De Koning. "Veel mensen uit de crew hebben door corona al een moeilijk jaar gehad en daar komt dit dan nog overheen. Het is noemenswaardig dat de producent een enorm risico heeft durven nemen, maar hij had hier wel duidelijker over moeten zijn."

'Zondag gaan we troostbier drinken'

De producent heeft dit niet gedaan om er zelf beter van te worden; het is geen kwade opzet, vindt Ragas. "Ik denk wel dat hij in het najagen van zijn grote droom de realiteit uit het oog verloren is." Van Nieuwenhuijsen zegt dat "dingen zeker beter hadden gekund", maar nuanceert wel dat niet alleen hij, maar ook stichting ZODIAC initiatiefnemer is.

Ragas gaat in elk geval niet bij de pakken neerzitten. "Zondag gaan we met zijn allen troostbier drinken en ik heb nog genoeg plannen. Ik kom met een nieuw boek en sta in het theater met een eigen band. Het is niks voor mij om met een deken over mijn hoofd in bed te liggen. En zoals de grote filosoof Harry Mens altijd zegt: 'Op drollen moet je niet bijten, die moet je doorslikken.'"

De licentie voor de musical bestaat nog, dat betekent dat wanneer er wel weer (financiële) middelen zijn, de show terug kan komen. "Het was een fantastisch team, dus iedereen die terug zou willen en kunnen keren is welkom", besluit Van Nieuwenhuijsen.