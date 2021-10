Simone Kleinsma gaat komende week van start met de theatervoorstelling Verder, die ze heeft gemaakt over het verlies van haar man Guus Verstraete. Zijn naam noemt ze daarin bewust niet, vertelt ze vrijdag in het AD.

Dat doet Kleinsma omdat ze verlies en rouw in het algemeen wil bespreken en het niet alleen over haar eigen verhaal wil laten gaan, legt ze uit. "Bijna iedereen heeft weleens verlies ervaren. Van een partner, kind of vriend, maar het kan ook om een hond gaan. Ik hoop dat bezoekers zich erin herkennen en er troost uit halen."

Verstraete, die werkzaam was als televisieregisseur, overleed in maart 2017 op 69-jarige leeftijd. Kleinsma denkt dat ze de voorstelling niet eerder had kunnen maken dan nu.

"Ik voel een enorme behoefte om iets te doen met alles wat ik heb gevoeld. Iemand anders maakt er een schilderij van of schrijft er een boek over. Dit is mijn manier en nu sta ik boven het materiaal. Eerder was het te vroeg geweest. Als ik in de tranen zou schieten voor een liedje, dan kan ik het niet overbrengen."

De theatermaakster geeft toe dat ze zich weleens afvraagt wat haar man had gevonden van Verder. "Hij zou bloednerveus zijn voor de première. Mensen werden gék van die man als ik een première had, inclusief ikzelf. Maar ik denk dat hij vooral waanzinnig trots zou zijn geweest."

Kleinsma en Verstraete trouwden in 1990.