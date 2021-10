De Tanzaniaanse schrijver Abdulrazak Gurnah heeft donderdagmiddag de Nobelprijs voor Literatuur ontvangen. De Zweedse Academie prijst de auteur voor de "compromisloze en meelevende" manier waarop hij in zijn boeken schrijft over het leven van vluchtelingen en de gevolgen van het kolonialisme.

"Gurnahs toewijding aan de waarheid en zijn afkeer van vereenvoudiging maken indruk", aldus de Zweedse Academie.

"Zijn romans vermijden stereotiepe beschrijvingen en leiden onze blik naar een cultureel gediversifieerd Oost-Afrika dat voor velen in andere delen van de wereld onbekend is."

Gurnah, geboren in 1948 te Zanzibar, vluchtte zelf als achttienjarige uit zijn geboorteland toen het land onder president Abeid Karume een ander regime kreeg. Hij bracht gedurende zijn carrière tien romans uit en vele korte verhalen.

Het ontregelde leven van vluchtelingen staat vaak centraal in het werk van de schrijver, die op 21-jarige leeftijd debuteerde. Hij beheerste de Engelse taal binnen korte tijd uitmuntend en bracht zijn werk veelal in het Engels uit, maar schreef ook poëzie in het Arabisch en Perzisch. Ook was hij hoogleraar Engelse en Postkoloniale Literatuur aan de universiteit van Kent.

Zijn recentste werk is de roman Afterlives, die in 2020 verscheen.