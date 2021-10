Special The Closer van comedian Dave Chappelle heeft tot woede geleid. In de stand-upshow maakt de komiek controversiële opmerkingen over onder anderen transgender personen. De Amerikaanse homobelangenorganisatie GLAAD en de National Black Justice Coalition hebben daarom opgeroepen de show offline te halen.

In The Closer stelt Chappelle onder meer dat gender een vaststaand feit is. "Iedereen die hier vandaag aanwezig is, elke mens op aarde is tussen de benen van een vrouw door op aarde gekomen. Dat is gewoon een feit", zegt hij onder meer.

Ook maakt hij zich boos over de ophef rond rapper DaBaby, die onder vuur kwam te liggen vanwege homofobe uitspraken op een festival. "In ons land kun je een zwarte man (hij gebruikte het racistische woord nigger, red.) doodschieten, maar o wee als je een homo op zijn teentjes trapt", aldus Chappelle.

GLAAD liet woensdag op Twitter van zich horen. De Amerikaanse homobelangenorganisatie retweette een negatieve recensie van de show en schreef daarbij: "Het merk Dave Chappelle is gaan staan voor het ridiculiseren van transgender personen en andere minderheden. Negatieve recensies en afkeurende meningen van kijkers vormen een boodschap aan de entertainmentindustrie dat het publiek niet achter een platform voor dit soort anti-lhbtiq+-ideeën staat. Wij zijn het daarmee eens."

De National Black Justice Coalition, een organisatie die vooral de belangen van zwarte lhbtiq+'en behartigt, ging volgens Deadline nog iets verder. De coalitie vraagt Netflix om de special te verwijderen. De organisatie stipt in de verklaring aan dat racisme en antihomosentimenten twee losse zaken zijn. "Vergis je niet: zwarte lhbtiq+'en bestaan en dat hebben ze altijd gedaan. Het ene gevecht tegen onderdrukking sluit het andere niet uit. Het aanhoudende racisme in de Verenigde Staten is geen excuus voor homofobie of transfobie."