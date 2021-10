Roland van den Berg, beter bekend als Rasti Rostelli, maakt een terugkeer op het podium. In De Telegraaf vertelt de hypnotiseur donderdag dat hij eind van de maand weer door het land gaat toeren met een nieuwe show.

De shows van de nu 65-jarige werden in de jaren negentig enorm populair. In 2015 ging tijdens een voorstelling op een hogeschool een truc met pijl en boog mis, waardoor een student in de kin werd geraakt.

Volgens Rostelli is dat echter niet de reden waarom hij een tijdlang nauwelijks optrad. "Mijn zus was toen ernstig ziek en ik had onze ouders beloofd dat ik in zo'n situatie voor haar zou zorgen", vertelt hij in de krant.

Bovendien is het verhaal rond de mislukte truc "schromelijk overdreven", stelt Rostelli. "De verwonding bleek achteraf heel erg mee te vallen. Het was slechts een schrammetje. Maar vervelend was het natuurlijk wel."

De blunder was te wijten aan miscommunicatie tussen hemzelf en een invallende assistente. "Ik blijf uiteindelijk eindverantwoordelijke, daar ben ik me altijd van bewust geweest."

Volgens de hypnotiseur is er flink wat animo voor zijn comebacktournee, waarin hij met oud-leerling Menno Bandini optreedt. "Vooral in Volendam blijken mijn fans te zitten. Heel vreemd als je bedenkt dat mij vroeger geadviseerd werd om vooral níét in Volendam op te treden, omdat de mensen in het vissersdorp te nuchter voor hypnose zouden zijn."