Trouw-cartoonist Tom Janssen is de tweede winnaar van de European Cartoon Award, de prijs voor de beste spotprent over politieke ontwikkelingen in en rond Europa. Hij wint de prijs voor zijn prent EU en Wit-Rusland, gepubliceerd in dagblad Trouw.

In de prent is een standbeeld te zien van Alexander Lukashenko, de president van Belarus. De prent beeldt de scepsis uit over de maatregelen van de EU tegen Lukaschenko. De 67-jarige president wordt ook wel 'de laatste dictator van Europa' genoemd. Hij is sinds juli 1994 aan de macht in Belarus en werd meerdere malen met grote meerderheid van stemmen herkozen.

Volgens de oppositie is Lukashenko door te frauderen met de verkiezingen aan de macht kunnen blijven. Sinds hij op 9 augustus 2020 de presidentsverkiezingen won, wordt er in de voormalige Sovjetrepubliek regelmatig gedemonstreerd tegen de president.

In totaal werden er 287 prenten ingestuurd, ingediend door cartoonisten uit 28 verschillende landen.

'Winnaar weerspiegelt debatten die wereldwijd gevoerd zijn'

"2020 was het jaar van de pandemie in Europa, en onze selectie van de shortlist en keuze voor de winnaar weerspiegelen de economische, sociale en politieke debatten die wereldwijd zijn gevoerd", luidt de toelichting van de jury.

"In onze keuzes wilden we als jury ook nadenken over het belangrijke politieke verhaal dat zich afspeelt in Belarus, de politieke realiteit van hoe Europa omgaat met wat zich net over haar grenzen afspeelt en het belang van de vrijheid van de media benadrukken en de gewelddadige bedreigingen waarmee de pers wordt geconfronteerd."

De European Cartoon Awards werden in 2019 in het leven geroepen met als doel om cartoonisten aan te moedigen. In datzelfde jaar besloot The New York Times te stoppen met het publiceren van cartoons, nadat de krant onder vuur was komen te liggen na het plaatsen van enkele omstreden prenten.