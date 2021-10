Het boek Gozert, geschreven door Pieter Koolwijk en geïllustreerd door Linde Faas, is dinsdagavond bekroond met de Gouden Griffel 2021. De jury roemt het boek om zijn verbeeldingskracht.

"Koolwijk bewijst dat verbeeldingskracht recht heeft op een plek in de realiteit", luidt het juryrapport. "Hij balanceert kundig op de grens tussen fantasie en werkelijkheid. Daarin is hij heer en meester, maar tegelijkertijd is het vol van liefde, troost en hoop."

Gozert draait om Ties, die een imaginaire vriend heeft, genaamd Gozert. Zijn ouders willen dat Gozert verdwijnt en nemen daarom een ingrijpende beslissing. Het door Koolwijk geschreven boek is geschikt voor kinderen van negen tot twaalf jaar. De auteur debuteerde in 2013 als kinderboekenschrijver met Vlo en Stiekel.

Ook is dinsdag het Gouden Penseel uitgereikt, de prijs voor het beste geïllustreerde kinderboek. Die gaat naar Hele verhalen voor een halve soldaat, geïllustreerd door Ludwig Volbeda en geschreven door Benny Lindelauf.

"Hele verhalen voor een halve soldaat ademt een sfeer van mist en dreiging, sfeervol verbeeld in de intrigerende tekeningen van Ludwig Volbeda", aldus de jury. "Het boek maakt de zinloosheid, trivialiteit en wreedheid van oorlog voelbaar, maar tegelijkertijd is het vol van liefde, troost en hoop."

De Kinderboekenweek, die dit jaar als thema Worden wat je wil heeft, opent woensdag 6 oktober en eindigt op 17 oktober. De Gouden Griffel en het Gouden Penseel worden altijd op de vooravond van de Kinderboekenweek uitgereikt en gelden als de belangrijkste kinderboekenprijzen in Nederland.