Eva Jinek komt op 26 november met haar eerste boek Droom Groot. Voor de interviewbundel sprak ze met bekende en onbekende mensen die de presentatrice ziet als rolmodellen.

In gesprek met NU.nl vertelde Jinek in 2020 al dat ze bezig was met het boek. Voor de bundel heeft ze onder anderen Roxeanne Hazes, Merel Westrik en haar eigen moeder Radana gesproken over hun weg naar succes en geluk.

"Het is heerlijk om te doen, een interview voor televisie is echt heel anders", aldus de presentatrice. "Voor iemand die gewend is twaalf, maximaal achttien minuten te kunnen besteden aan iemand, is het een soort oase ineens twee uur met iemand te kunnen zitten."

"Als mensen willen meanderen over een heel ander onderwerp, kan ik ook zeggen: ja joh, doe maar! Niks puntig en snedig formuleren, gewoon zeggen dat je nog een beetje van het een of het ander wil."

Droom Groot wordt uitgegeven bij Uitgeverij Spectrum.