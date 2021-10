De Canadese schrijfster Margaret Atwood, vooral bekend van The Handmaid's Tale, is bezig met een nieuw boek. Dat vertelt de 81-jarige auteur in de aflevering van het KRO-NCRV-programma College Tour die dinsdagavond wordt uitgezonden op NPO 2.

"Ik werk inderdaad aan een nieuw boek", bevestigt Atwood in gesprek met presentator Twan Huys. "Het is geen roman, maar een verzameling korte verhalen."

Atwood deelt verder geen details over haar nieuwe werk. Wel laat ze weten dat het gaat om een collectie van fictieve verhalen.

Atwood heeft in haar carrière al eerder verhalenbundels uitgebracht. Ook heeft ze achttien romans en meerdere non-fictieboeken op haar naam staan. Haar bekendste werk is de roman The Handmaid's Tale uit 1985. Die is ook verfilmd en er is een tv-serie van gemaakt.