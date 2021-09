Lale Gül heeft al zo'n 200.000 exemplaren van haar autobiografische debuutroman Ik ga leven verkocht, maar wil voor haar tweede boek eigenlijk een ander pad inslaan. In gesprek met Playboy vertelt ze dat ze een kinderboek overweegt.

"Ik had een plan om een boek te schrijven over de tijd dat ik single was, dat ik wat los-vaste relaties had, no strings attached, maar dat is in de huidige situatie niet zo handig om te doen. Mijn vriend stelt dat niet echt op prijs", aldus de 23-jarige schrijfster.

Een kinderboek schrijven vindt Gül een mooi idee. "Vanuit het perspectief van iemand die moslim is geweest. Het lijkt me interessant om bijvoorbeeld een kind aan een moeder te laten vragen: 'Waarom heeft diegene een hoofddoek om?' Dat zijn vragen die kinderen dagelijks stellen, maar die je nooit in kinderliteratuur terug ziet komen."

Een gedichtenbundel is ook nog een optie. "Ik schrijf op dit moment veel gedichten die ik graag zou willen bundelen. De uitgeverij is daar niet zo blij mee, die heeft liever een roman, maar daar kom ik op dit moment niet verder mee."

Uiteindelijk hoopt Gül nog heel lang door te kunnen schrijven. "Herman Brusselmans vertelde me laatst dat hij 93 boeken heeft geschreven. Dat vind ik wel vet. Je laat gewoon een hele boekenkast achter als je dood bent. Ik ben dus aan het schrijven aan m'n volgende boek, maar nog 91 boeken red ik niet, vrees ik."