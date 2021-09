Berend Boudewijn, de echtgenoot van de in 2019 overleden presentatrice en schrijfster Martine Bijl, heeft een selectie van Bijls teksten gebundeld in het boek Van dit en dat en van alles wat. Dit deed hij om haar "toch een beetje in leven te houden", vertelt hij in de Libelle die deze week uitkomt.

"Ik wilde heel graag nog met Martine bezig zijn", vertelt Boudewijn over zijn beweegredenen achter het boek.

"Ik probeerde haar, misschien krampachtig, toch een beetje levend te houden. En ik denk dat ik iedereen nog even wilde inpeperen dat Martine zo'n groot schrijftalent was."

De echtgenoot van Bijl is bij vlagen nog altijd verdrietig om haar overlijden. De presentatrice en actrice, bekend door onder andere het programma Heel Holland Bakt en de film Alles is familie, stierf op 71-jarige leeftijd aan de complicaties van een hersenbloeding die haar in 2015 trof.

"Ik heb eigenlijk nooit die heel grote, allesverwoestende huilbui gehad", aldus Boudewijn. "Of die heb ik mezelf nooit toegestaan. Ik heb snikjes, elke dag. Nou ja, dat klinkt ook zo dramatisch."

"Maar goed, met grote regelmaat treft het me. Dan denk ik: ik heb even niet opgelet, waar is ze? Oh nee, dat is waar ook, ze is er niet meer."