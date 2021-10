Douwe Bob, Jandino Asporaat en Hans Teeuwen: allemaal hebben ze laten weten dat ze niets zien in de coronapas en dat ze weigeren op te treden zolang je hun voorstelling alleen kunt bezoeken door een QR-code te tonen. Dat is niet alleen zuur voor het publiek, maar ook voor de theaters die dan met de vervelende gevolgen kampen, zo vertellen ze in gesprek met NU.nl.

Theater Flint in Amersfoort en Theater Orpheus in Apeldoorn zijn de dupe geworden van de situatie: alle twee hebben ze één of meerdere optredens van de eerder genoemde artiesten in hun programmering staan.

In de agenda van Theater Flint staat een show van Hans Teeuwen in november en Jandino Asporaat treedt er volgend jaar in februari op. Het is nog niet zeker of de coronapas dan nog gebruikt wordt. "Dus we ondernemen pas actie als we dat zeker weten", vertelt Lieven Cooiman, artistiek leider bij het theater in Amersfoort.

"We zullen met Jandino's team in overleg gaan en verwachten daarbij dat artiesten hun afspraken nakomen. Wanneer dit niet gebeurt, moeten wij ons publiek teleurstellen, is er sprake van gederfde inkomsten en maken we handelingskosten."

'Publiek hoort voor de zoveelste keer dat de show niet doorgaat'

De show van Asporaat in Orpheus is eind november gepland en de tour van Douwe Bob wordt - nu zijn band vertrokken is - geannuleerd. De zanger zou in december in Apeldoorn spelen. "We hebben wel de intentie om de gemaakte kosten neer te leggen bij zijn management", zegt Mirjam Barendregt van het Apeldoornse theater.

"Voor hen is het natuurlijk net zo vervelend als voor ons, maar het vervelendst vind ik het voor het publiek, dat nu al voor de zoveelste keer hoort dat de voorstelling die zij zouden bezoeken niet doorgaat."

Een gesprek tussen de zanger en het theater volgt nog. "Iedereen mag de keuze maken of hij het vaccin wel of niet neemt, maar als podium maak je afspraken met het management. Wij kunnen ook niet zomaar zeggen: wij vinden die pas niks, we blijven dicht. Ze kunnen niet zomaar het contract niet nakomen, dus we moeten daarover wel in gesprek met elkaar."

'Straks speelt Jandino voor halfvolle zalen'

Cooiman van Theater Flint merkt dat haar branche moeite heeft om het publiek weer naar zich toe te trekken. De acties van Douwe Bob en zijn collega's helpen daar niet bij.

"We merken dat de kaartverkoop voor de show van Jandino logischerwijs helemaal stilligt. Stel dat de restrictie half januari wordt opgeheven, dan heb je een aantal weken om de resterende kaarten te verkopen. Dat is onhandig voor ons als theaters, maar ook voor hemzelf: straks gaat hij weer spelen, maar speelt hij voor halfvolle zalen."

'Denk ook aan al die mensen achter de schermen'

Behalve artiesten die tours afzeggen, is het ook nog onduidelijk of de overheid de theaters blijft steunen. "De culturele sector heeft het echt nodig om weer open te gaan, denk ook aan al die mensen achter de schermen. De coronapas is een tijdelijke maatregel die ons nu helpt om op een veilige manier onze deuren te openen. Je hoeft je niet te laten vaccineren, een negatief testbewijs is voldoende."

Theater Orpheus in Apeldoorn heeft de indruk dat slechts een klein aantal artiesten weigert op te treden en benadrukt dat het overgrote deel wel gewoon in de theaters staat. "Net als dat het gros van de mensen gevaccineerd is en er geen probleem mee heeft om zijn coronapas te laten zien. We zitten hopelijk in de nadagen van corona en kunnen daarom niet in één keer alles loslaten. Maar eenmaal binnen in het theater voelt het veilig en als vanouds."