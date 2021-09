De negentienjarige Oguz Ö, die de islamkritische schrijfster Lale Gül met de dood zou hebben bedreigd, heeft een jaar jeugddetentie (waarvan vijf maanden voorwaardelijk) tegen zich horen eisen. Dat werd dinsdag door de officier van justitie gemeld in de rechtbank van Amsterdam.

Daarnaast werd een contactverbod met Gül en een locatieverbod voor de stad Amsterdam tegen Ö. geëist. Als hij die overtreedt, krijgt hij per overtreding een week celstraf.

Ook wordt hij onder toezicht van de reclassering gesteld en worden zijn telefoons, die hij gebruikte voor het bedreigen van Gül, in beslag genomen en niet meer aan hem teruggegeven.

Op 13 oktober doet de rechtbank uitspraak in de zaak.

Justitie verdenkt hem ook van diverse bedreigingen met een terroristisch misdrijf. De verdachte is door verschillende deskundigen onderzocht, waaruit naar voren komt dat hij "kwetsbaar" is en dat er sprake is van "een begin van een radicaliseringsproces".

"De combinatie van die kwetsbaarheid, waarbij verdachte vatbaar is voor sturing en zijn duidelijke fascinatie voor wapens, geweld en krenkingsgevoeligheid als het gaat om de islam en de Turkse cultuur, maken dat juist dat radicaliseringsproces niet onderschat moet worden", zeiden de officieren tijdens de zitting. "Juist in deze combinatie ligt het recidiverisico besloten."

Gül ervaart nog steeds angst

Gül wordt sinds het uitkomen van haar boek Ik ga leven met de dood bedreigd. In haar debuutroman schreef Gül kritisch over haar islamitische opvoeding in het Amsterdamse stadsdeel West. Op de publicatie volgden heftige reacties, vooral ook nadat de auteur in verschillende talkshows had opgetreden.

Ze heeft nog steeds angstgevoelens, vertelde haar advocaat woensdag tijdens de strafzaak. De schrijfster volgde de zitting aanvankelijk via een videoverbinding, maar raakte door de houding van Ö. zo gefrustreerd dat ze daar rond het middaguur mee stopte.

"Hij is niet overtuigend in zijn spijtbetuigingen en formuleert alleen maar zinnen van drie woorden, terwijl zijn bedreigingen volzinnen waren", liet Gül via haar advocaat aan de rechtbank in Amsterdam weten.

'Een naar gevoel bekroop me'

Ö. heeft bekend dat hij Gül via verschillende accounts bedreigde. Gül ontving de bedreigingen toen ze thuiskwam na een interview. Ze had toen al tientallen andere bedreigingen gehad, van anderen.

"Een naar gevoel bekroop me: een gevoel van angst, onbegrip, spijt, vertwijfeling." Gül probeerde zich eerst vast te klampen aan de positieve reacties, maar de angstgevoelens kregen de overhand.

"Op het moment dat ik mijn inbox opende, zag ik dat een onbekend account mij een foto van een pistool had gestuurd; een pistool dat vastgehouden werd in een mannelijke hand. Mijn hart sloeg over, mijn adem stokte. Het meest intimiderende was dat er geen tekst bij stond, de foto zei kennelijk genoeg."

'Het is haar niet om geld te doen'

Daarna ontving ze nog minimaal zeven foto's van een vuurwapen en een filmpje van IS, waarin het martelaarschap werd bezongen.

Gül vordert een symbolische schadevergoeding van 500 euro. "Ze is zich bewust dat deze cliënt niet voor alle angst en bedreigingen verantwoordelijk is", legde haar advocaat uit.

"Het is haar niet om geld te doen. Ze wil met dit symbolische bedrag een signaal afgeven."