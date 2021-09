Kamagurka is de winnaar van de Inktspotprijs voor de beste politieke tekening van het afgelopen parlementaire jaar. De Belgische cartoonist kreeg de prijs dinsdag overhandigd in Nieuwspoort in Den Haag.

Kamagurka, die eigenlijk Luc Charles Zeebroek heet, won de prijs voor de tekening Migranten, die 19 mei in NRC Handelsblad verscheen.

Op de prent is te zien hoe een groep vluchtelingen in het water naar de kust waadt. Twee grensbewakers vragen de groep vanaf het vasteland: "Oké, wie van jullie heeft een vaccinatiepaspoort?"

"Waar wij ons hier in Europa druk maken over hoe we naar welk land op vakantie mogen en aan welke voorwaarden we dan moeten voldoen, alles in een poging om zo snel mogelijk weer terug te keren naar het oude normaal, worden aan de buitengrenzen van ons continent vluchtelingen buiten gehouden en wordt van hen verwacht aan dezelfde eisen te voldoen", staat in het juryrapport.

"Alles in één eenvoudige, in stijl direct herkenbare tekening. Cynisch, ironisch, confronterend en toch grappig."

Naast Migranten van Kamagurka waren We gaan het anders doen van Joep Bertrams, Rapport toeslagenaffaire van Tom Janssen, Qatar van Gorilla en Trump-Selfie van Len Munnik genomineerd. Laatstgenoemde won de Inktspotprijs in 2020 voor zijn tekening Alles wordt weer normaal, die verscheen in dagblad Trouw.

De jury bestond uit cabaretier en fotograaf Owen Schumacher, journalist en documentairemaker Sinan Can, journalist en hoofdredacteur Senay Özdemir, illustrator Sylvia Weve en hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde Lotte Jensen.