De Nederlandse versie van de Disney-hitmusical Aladdin wordt maandag lyrisch ontvangen. De grote recensies in dagbladen en op websites geven tot nu toe alleen maar vier of vijf sterren. De voorstelling, gebaseerd op de gelijknamige animatiefilm uit 1992, ging zondagmiddag in première in het AFAS Circustheater in Scheveningen.

De Volkskrant geeft vier van de vijf sterren en stelt met plezier dat "het verhaal is opgefrist, met veel humor, actie en een echt vliegend tapijt".

"Vanaf de openingsnoten golft er een heerlijk swingend bigbandgeluid met Arabische invloeden door de zaal." Er is veel lof voor de "ijzersterke" vertaling van cabaretier Erik van Muiswinkel "die dienstbaar is aan de oorspronkelijke tekst, maar ook mooie taalvondsten en cabareteske grapjes bevat."

Ook De Telegraaf is enthousiast en deelt vier sterren uit. "De cast is over de gehele linie uitstekend ingevuld en Jonathan Vroege en Keoma Aidhen vormen als Aladdin en Jasmine een aandoenlijk liefdeskoppel", schrijft de krant.

"Het Disney-sprookje van Aladdin is een lust voor oog en oor. Een visuele wervelwind, met aanstekelijke muziek, waarin je je echt even helemaal kunt onderdompelen."

Musicalplatform Musicalworld sluit zich hierbij aan. "Er staat in bijna elke scène een enorm sterk ensemble te dansen alsof het leven ervan afhangt, meerstemmig te zingen en decorstukken als Erkende Verhuizers af en aan te sjouwen", aldus de recensent.

"Hilarisch tegenwicht bieden Roberto de Groot en Darren van der Lek als slechteriken Jafar, de vizier, en hulpje Iago. Samen vormen zij het beste komische duo van het jaar."

Buitenlandse media ook enthousiast

Ook de buitenlandse media zijn lovend. De internationale website BroadwayWorld geeft zelfs vijf sterren voor de voorstelling. "De grote ster van de show is veteraan Stanley Burleson", oordeelt de website. "Hij is onweerstaanbaar als de Genie en laat je in verwondering achter over zijn foutloze stem, zijn perfecte timing, zijn energieke dansbewegingen."

Ook het publiek was zondagmiddag zeer enthousiast. Het is gebruikelijk dat het premièrepubliek na de voorstelling minutenlang klapt en juicht, maar bij hoge uitzondering kregen hoofdrolspeler Stanley Burleson en het ensemble ook tijdens de show al een grootse staande ovatie.

Stage Entertainment laat maandag weten dat de verkoop voor de musical "als een vliegend tapijt gaat". Concrete cijfers kan de producent nog niet geven.