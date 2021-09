Claudia de Breij heeft een portret geschreven over troonopvolgster prinses Amalia. De cabaretière en schrijfster is door de prinses meegenomen naar belangrijke plekken en heeft gesprekken met de bijna achttienjarige Amalia gevoerd voor een boek dat in november uitkomt.

Het portret volgt in dezelfde lijn als portretten over Amalia's vader koning Willem-Alexander en haar grootmoeder prinses Beatrix, die ieder ook op hun achttiende werden voorgesteld middels een geschreven portret.

"De prinses heeft me meegenomen naar plekken die belangrijk voor haar zijn en we hebben samen veel gesprekken gevoerd, over alles dat ertoe doet", aldus De Breij bij een foto van zichzelf en de prinses.

Naast persoonlijke verhalen, die in de zomer van 2021 door de prinses aan De Breij zijn verteld, zal het boek ook privéfoto's bevatten.

Op 16 november komt het boek uit. De prinses viert drie weken later op 7 december haar achttiende verjaardag.