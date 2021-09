Moulin Rouge! heeft zondagavond in New York de Tony Award voor beste musical gewonnen. De Tony voor beste toneelstuk ging naar The Inheritance en A Soldier's Play won de prijs voor beste revival van een toneelstuk.

Musical Moulin Rouge! was met tien awards de grote winnaar van de avond waarop de belangrijkste musical- en theaterprijzen worden uitgedeeld.

Acteurs Aaron Tveit en Danny Burstein wonnen Tony's voor hun rollen in het stuk, dat ook in de prijzen viel voor onder meer de regie, choreografie en kostuums. De musical is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2001 van Baz Luhrmann, met Nicole Kidman en Ewan McGregor in de hoofdrollen.

Jagged Little Pill, een musical rond de liedjes van Alanis Morissette, wist slechts twee van de vijftien nominaties te verzilveren: Diablo Cody won voor het script en Lauren Patten voor beste vrouwelijke hoofdrol.

Nominaties al bijna een jaar bekend

De uitreiking van de Tony's voor het theaterseizoen 2019-2020 is in verband met de uitbraak van COVID-19 een jaar uitgesteld. De nominaties waren wel al in oktober 2020 bekendgemaakt.

Producties die voor een Tony in aanmerking komen, moeten normaliter voor het einde van april van dat jaar in première zijn gegaan. Dit jaar werd besloten dat alleen toneelstukken en musicals die voor 19 februari 2020 van start gingen, konden meedingen. Reden was dat stemmers anders te kort de kans hebben gekregen om de producties te zien.

Theaters op Broadway sloten op 12 maart 2020 de deuren in verband met de pandemie.

Slechts achttien theaterproducties vielen binnen de aangepaste Tony-regels: vier musicals, tien toneelstukken en vier revivals voldeden aan de eisen. Het jaar ervoor prijkten er nog 34 titels op de stembiljetten.