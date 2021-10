De nieuwe Nederlandse versie van de musical Aladdin is zondagmiddag tijdens de galapremière in het Circustheater in Scheveningen met meerdere staande ovaties ontvangen.

Het is gebruikelijk dat het premièrepubliek na de voorstelling minutenlang klapt en juicht, maar bij hoge uitzondering kregen hoofdrolspeler Stanley Burleson en het ensemble ook tijdens de show al een grootse staande ovatie. Het minutenlange applaus klonk na afloop van het nummer Een vriend als ik, de grote finale voor de pauze.

Aladdin is gebaseerd op de succesvolle Disney-animatie uit 1992 over een straatjongen die in het bezit komt van een toverlamp met een geest die hem drie wensen geeft. De film was een groot succes en geldt als een van de grote Disney-klassiekers, mede dankzij de stem van Robin Williams als de geest.

De Nederlandse versie is voor onbepaalde tijd te zien in het Circustheater. De première moest een jaar uitgesteld worden vanwege de coronapandemie. De hoofdrollen in de Nederlandse versie worden gespeeld door Jonathan Vroege, Stanley Burleson, Keoma Aidhen, Roberto de Groot en Darren van der Lek.

De musical Aladdin ging in 2014 in première op Broadway en was behalve in de Verenigde Staten ook in Japan, Duitsland, Australië, Singapore en Londen te zien.